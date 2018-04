Kreis Heinsberg.

Die Läufe waren heiß umkämpft – und am Ende fiel eine knappe Entscheidung. Der Sieger des Cross-Cups-der Kreissparkasse Heinsberg mit Geländeläufen für Grundschulmannschaften war in diesem Jahr die Nikolausschule Breberen. Taktisch klug hatten die Breberener ihre Läufer eingeteilt und so konnten sie das Cross-Cup-Finale diesmal für sich entscheiden.