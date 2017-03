Kreis Heinsberg.

Am 8. März war der Internationale Frauentag, an dem auf die Ungleichbehandlung von Mann und Frau und die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen hingewiesen wird. Aus diesem Anlass hatte die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreis Heinsberg am Samstag zum Internationalen Frauenfrühstück in die Mensa des Schulzentrums nach Erkelenz eingeladen.