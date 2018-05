Kreis Heinsberg - NEW-Laufserie geht am 10. Juni in Erkelenz weiter

Kreis Heinsberg. Im Rahmen der NEW-Laufserie können Sportbegeisterte an verschiedenen Läufen im NEW-Versorgungsgebiet teilnehmen. Die fünf Läufe führen durch alte Ortskerne, über grüne Wiesen an Flüssen und Seen entlang oder durch Wälder.

Am Sonntag, 10. Juni, findet der NEW-Citylauf ab 13 Uhr in Erkelenz statt. ­Organisiert wird dieser Lauf vom TV Erkelenz. Beim Lauf rund um den Lambertusturm dürften wieder viele Zuschauer die Läufer anfeuern. Unter dem Motto „Mit Energie durch die Region“ findet der Abschluss der NEW-Laufserie am 9. September mit dem NEW-Volksbad-Lauf in Mönchengladbach statt.

Wer an mindestens drei der insgesamt fünf Zehn-Kiometer-Läufe der NEW-Laufserie teilgenommen hat, erhält ein NEW-Funktionsshirt. Die drei schnellsten Läufer der Laufserie gewinnen ein Preisgeld. Gewertet wird die Zeitaddition aus drei Läufen. Werden alle fünf Läufe absolviert, zählen die drei besten Zeiten.