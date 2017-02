NEW: Hilfe für Vereine und Initiativen

Kreis Heinsberg. Es waren 37 Vereine aus dem Kreis Heinsberg, die in den Genuss der zweiten Halbjahresausschüttung 2016 der NEW-Vereinsförderung kamen. Vom Abteilungsleiter Marketing der NEW, Daniel Pelzer, wurden die Vereinsvertreter in der Kantine des Unternehmens begrüßt. Dann erhielten sie ihren Scheck für ihr ehrenamtliches Engagement im Versorgungsgebiet der NEW.

Neue Bewerbungjetzt abschicken Für die erste Halbjahresausschüttung 2017 können Vereine ab sofort ihre Bewerbung an die Abteilung Marketing der NEW AG, Odenkirchener Straße 201 in 41236 Mönchengladbach, schicken.

In jedem Jahr unterstützt die NEW das Engagement der Vereine mit einem Förderbetrag von 70.000 Euro. Beworben hatten sich Vereine aus den Kreises Heinsberg, Mönchengladbach und Viersen. Seit Beginn der NEW-Vereinsförderung hat die NEW bereits mehr als 1000 Projekte und Aktionen der Vereine unterstützt.

Sie hatten sich durch soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Innovation und Originalität ausgezeichnet. In der Zeit vom Juli bis Dezember 2016 waren bei der NEW 167 Bewerbungen eingegangen. Die Jury wählte 37 Vereine aus, die einen Scheck aus dem Fördertopf erhielten.

Kinder, Sportler, Tagesmütter

Die 37 Vereine aus dem Kreis Heinsberg, die mit der zweiten Halbjahresausschüttung 2016 gefördert wurden: Erkelenzer Tafel, SV Immerath, Förderverein der Kreismusikschule, Gesundheit Plus Erkelenz, Trommler- und Pfeifercorps Venrath, Förderkreis Kindergarten Adolf-Kolping-Hof, SC 09 Erkelenz, Verein der Freunde und Förderer Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz, Lanz-Bulldog-Verein West, Förderverein „Villa Kunterbunt“ Rurich, Waldkindergarten Frischlinge gUG, Trommler- und Pfeifercorps Freisinn Baal, Förderverein Katholische Grundschule Kleingladbach, MGV Dremmen, Heimatverein Schafhausen, VdK Kirchhoven, 1.FC Heinsberg-Lieck, Jugend-aktiv, Evangelische Kirchengemeinde Geilenkirchen – Jugendzentrum Zille, MATS – Das Netzwerk für Tagesmütter und -väter im Kreis Heinsberg, KG Lott se loope Immenauweiler, Förderverein AWO-Kindergarten Geilenkirchen, Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen, Interessengemeinschaft Effelder Vereine, Kirchenchor Cäcilia Birgelen, Heimatverein Wassenberg, Vereine der Freunde und Förderer der Johanniter-Kindertagesstätte Übach, Integrative Kindertagesstätte in Übach-Palenberg, SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath, Nabu Selfkant, Heimatvereinigung Selfkant, Charity Party, Förderverein der Feuerwehr Schalbruch, Instrumentalverein Süsterseel, evangelisches Familienzentrum Pusteblume, Flüchtlingshilfe Pfarrei Sankt Martin Wegberg und Verein der Freunde und Förderer der KGS Arsbeck.