Kreis Heinsberg - NEW fördert wieder die Vereinswelt mit Spenden

Kreis Heinsberg.

Es waren 35 Vereine aus dem Kreis Heinsberg, die jetzt in den Genuss der NEW-Vereinsförderung kamen. Soziales Engagement, Nachhaltigkeit und Innovation sollen damit belohnt werden. Jedes Jahr unterstützt die NEW das ehrenamtliche Engagement von Vereinen in ihrem Versorgungsgebiet mit einem Förderbetrag in Höhe von 70.000 Euro.