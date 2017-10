Kreis Heinsberg.

„Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zur Grundschule nach Brachelen gehn“: So hieß es jetzt bei der Fertigstellung eines Gerätehauses an der Katholischen Grundschule, der Sankt-Martin-Schule, in dem Hückelhovener Stadtteil. Die Viertklässler sangen zu den Klängen einer Gitarre mit viel Begeisterung.