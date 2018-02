Heinsberg/Geilenkirchen.

„Anruf genügt“, heißt ab sofort ein neuer Service der Volksbank Heinsberg. Sie bietet ihren Kunden jetzt in einer neu konzipierten Filiale mit Bildschirmarbeitsplätzen im Regionalzentrum an der Heinsberger Siemensstraße eine persönliche telefonische Erreichbarkeit unter der Nummer Telefon 02452/925-3000, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr an.