Neuer Rekord beim Vorverkauf-Start zum Electrisize-Festival

Mit einem neuen Rekord ist das Electrisize-Festival in Erkelenz in den Vorverkauf gestartet: Innerhalb weniger Stunden haben sich mehr als 3000 Freunde der elektronischen Musik ­Tickets für das Festival 2018 gesichert, das am 10. und 11. August auf dem Gelände des ehemaligen Kreuzherrenklosters Haus Hohenbusch stattfinden wird.