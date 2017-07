Neuer Beruf „Kaufleute für Büromanagement“: Premiere gut gemeistert

Kreis Heinsberg. Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 begann für den ersten Durchgang die Ausbildung im neuen Ausbildungsberuf „Kaufleute für Büromanagement“ am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen.

Nun, drei Jahre später, freuen sich die ehemaligen Auszubildenden gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin, Gabi Jerusalem, über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.

„Ihr seid meine ersten KBMler“, so Gabi Jerusalem in ihrer Abschlussrede. „Diese drei Jahre waren nicht nur für euch eine Herausforderung, sondern auch für mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Wussten wir doch alle nicht, was uns in den Prüfungen erwartet. Deshalb bin ich sehr stolz auf Euch, aber auch auf uns, dass Ihr die Abschlussprüfung mit so guten Ergebnissen absolviert habt. Als Erste wart Ihr etwas Besonderes, und als solche werde ich Euch immer im Gedächtnis behalten“, verabschiedete Gabi Jerusalem ihre KBMler.

Folgende Auszubildenden haben ihre Abschlussprüfung als „Kaufleute für Büromanagement“ bestanden: KBM 141: Emma Becker, Janine Beckers, Elena Buchta, Daniel Da Silva, Jacqueline Dohmen, Laura Dombrowski, Max Erdner, Sarah Feste, Dennis Kaiser, Nicole Köhlen, Saskia Krausewitz, Philipp Linzen, Jessica Lorer, Sarah Simons, Jasmin Talartschik, Sophie Tillmanns.

KBM 142: Tugce Benli, Annika Greuel, Marcel Grüttner, Lisa Hoffmann, Marten Jeske, Janina Kalinowski, Stephan Lintzen, Karina Mainhart, Gina Plum, Viktoria Resch, Claudia Schmidtchen, Pascal Wijnands