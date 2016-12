Neuer barrierefreier Zugang bei der Polizei in Heinsberg

Kreis Heinsberg.

Die Polizeidienststelle in Heinsberg an der Carl-Severing-Straße hat einen neuen barrierefreien Zugang erhalten. Sei es bisher für gehbehinderte Menschen eher schwerlich möglich gewesen, über den Hof ins Gebäude zu gelangen, seit nun an der Vorderseite ein zusätzlicher Weg angelegt worden, teilte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde mit.