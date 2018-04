Kreis Heinsberg - Neuer Asphalt für Teile der A46: Spuren gesperrt

Kreis Heinsberg.

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 46 in den kommenden Wochen auf Bauarbeiten einstellen: Am Freitag geht es in Richtung Heinsberg zwischen den Anschlussstellen Erkelenz-Ost und Erkelenz-Süd los. Ab 18 Uhr bis Montag, 16. April, 16 Uhr, wird dort der linke Fahrstreifen erneuert.