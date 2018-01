Kreis Heinsberg - Neue Magazine für Urlaube und Erlebnisse am Niederrhein

Kreis Heinsberg. Wandern liegt im Trend. So widmen sich auch die neuen Magazine „Auszeit am Niederrhein“ und „Erlebnis Niederrhein“ der Niederrhein Tourismus GmbH, die jetzt erschienen sind, unter anderem diesem Thema. Denn was demnach viele nicht wissen: „Am ­Niederrhein befinden sich große Abschnitte des Jakobsweges, des berühmten Pilgerweges nach ­Santiago de Compostela, auf dem viele Menschen innere Einkehr finden.“

„Unser Magazin ,Auszeit‘ und der Katalog ,Erlebnis‘ beinhalten viele nützliche Tipps für den Aufenthalt in unserer Region“, erklärte Martina Baumgärtner, die Geschäftsführerin der GmbH. So listet der Katalog „Erlebnis Niederrhein“ neben dem Wandern viele weitere reizvolle Aktivitäten auf. Einen Schwerpunkt bildet dabei der Wassersport. Von der Floßtour auf der Niers bis zum Rafting auf der Rur reicht die Bandbreite. Noch attraktiver soll für viele Gäste das Radfahren werden: Das Niederrhein-Rad wird an vielen Verleihstationen jetzt auch als Pedelec angeboten.

Einmal im Leben Lokomotivführer sein: Wie Bahnfans sich diesen Kindheitstraum bei der Selfkantbahn im Kreis Heinsberg erfüllen können, erfahren sie im Magazin „Auszeit am Niederrhein“. Darüber hinaus widmet sich das Magazin vor allem dem Genuss: Eine kulinarische Spurensuche soll Appetit machen auf niederrheinische Leckereien.

Eine „Weltreise“ durch die Wellness-Tempel am Niederrhein reizt zur Entspannung, und mit ganz besonderen Schlafplätzen – vom Heuhotel bis zur Edelherberge – warten die Übernachtungstipps auf. Da passt ein neuer Service der Niederrhein Tourismus: Das Übernachtungsangebot ist in diesem Jahr im Internet zu finden und zum Teil auch direkt online buchbar.

Die Broschüren, voll gespickt auch mit Veranstaltungstipps, sollen den Einheimischen die Angebote der Region näher bringen und Touristen die Vielfalt des Niederrheins schmackhaft machen. So soll mit den Katalogen auch auf Reisemessen wie der Internationalen Tourismus Börse in Berlin für den Niederrhein geworben werden.

Das Magazin und die Broschüre können bestellt werden bei der Niederrhein Tourismus GmbH, Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen, Telefon 02162/817903.