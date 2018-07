Selfkant - Nachwuchs sichert die Zukunft der Selfkant-Feuerwehr

Selfkant.

Mit jungen Feuerwehrleuten in der Grundausbildung macht die Freiwillige Feuerwehr Selfkant einen wichtigen Schritt in Sachen Zukunftssicherung. In einem 70-stündigen Modul und Lehrgang wurden den Teilnehmern die wesentlichen Grundlagen für den Brand- und Hilfeleistungseinsatz durch ein kompetentes Ausbildungsteam und den Lehrgangsleiter BI Pascal Beckers beigebracht.