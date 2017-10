Kreis Heinsberg.

„Eisprinzessin trifft Väterchen Frost …“ heißt ein Konzertprojekt der Oberbrucher Rurtal-Schule, der Förderschule des Kreises Heinsberg mit dem ­Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schon der Untertitel gibt Auskunft darüber, was die Besucher am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven erwartet: „Tschaikowski meets Zuckowski“.