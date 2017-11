Rassegeflügelschau bei der Selfkantbahn

„Tierisch“ geht es wieder einmal in der Museumshalle der historischen Selfkantbahn in Gangelt-Schierwaldenrath zu. Die neunte Rassegeflügelschau mit angeschlossener Fritz-Hermann-Gedächtnisschau findet am kommenden Wochenende, 11. und 12. November, statt.

Der Rassegeflügelzuchtverein Selfkant und Umgebung sowie die Freunde aus Odenkirchen, Brachelen und Merbeck präsentieren über 220 Tiere, unter anderem Wasserziervögel, Enten, rund 18 Taubenarten, Hühner und Zwerghühner.

Die Schauzeiten sind am Samstag, 11. November von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 10 bis 16.30Uhr. Die große Preisverteilung ist für Sonntag, 12. November gegen 16 Uhr geplant.

Es erfolgt in der Halle ein einreihiger Käfigaufbau, damit die Vielfalt und Pracht der Tiere besser zur Geltung kommen.