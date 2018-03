Kreis Heinsberg.

Einen Aktionstag unter dem Motto „Brücken statt Barrieren bauen“ veranstaltet das Bündnis gegen Rechtsextremismus für Demokratie und Toleranz im Kreis Heinsberg am Samstag, 17. März, von 14 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Berufskollegs Ernährung – Sozialwesen – Technik in Geilenkirchen.