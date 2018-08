Kreis Heinsberg - Monster-Bilder im Samocca ausgestellt

Kreis Heinsberg. Es gibt eine neue Ausstellung im Museumscafé Samocca zu sehen. Die Bilder von Fabelwesen wurden vom 16-jährigen Enrico Russo gemalt und sind bis zum 1. September ausgestellt.

Die Figuren in Enrico Russos Bildern entstehen laut Lebenshilfe im Kopf: Über 500 Monster habe er bereits gezeichnet oder gemalt. Der 16-jährige Schüler einer Förderschule Geistige Entwicklung in Köln habe anfänglich Videospiel-Figuren zum Vorbild genommen. Heute würden seine Monster aus der eigenen Fantasie heraus entstehen.

20 seiner Fabelwesen sind nun bis zum 1. September im Museumscafé Samocca in Heinsberg an der Hochstraße 19 in Heinsberg zu bestaunen. Das Café ist geöffnet von dienstags bis sonntags jeweils von 9 bis 18 Uhr.