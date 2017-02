Mobilität im Selfkant: Hilfe in Sachen Mitfahrerbänke angeboten

Selfkant. Die Politik in der Gemeinde Selfkant beschäftigte sich nun erneut mit „Mitfahrerbänke“. Eigentlich war das Thema in der Ausschusssitzung in die nächste Sitzungsrunde im März vertagt worden. Die SPD-Fraktion beantragte drei bis vier Mitfahrbänke im Selfkant aufzustellen.

Mehr zum Thema

Nach einem Bericht in unserer Zeitung meldete sich der Gewerbeverband Selfkant, weil er die Position vertritt, dass Mitfahrerbänke in jedem Ort der Gemeinde aufgestellt werden sollten. Der Gewerbeverband bot in dieser Sache seine Mithilfe an, was von den Ratsmitgliedern positiv aufgenommen wurde.

Der Verkehrs-, Bau- und Umweltausschusssitzung soll abschließend über die Bänke entscheiden.