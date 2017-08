Mireo-Zug wird in Wildenrath seine Runden drehen

Kreis Heinsberg.

Auch diese Züge werden im Prüfcenter von Siemens in Wegberg-Wildenratgh ihre Runden drehen, sprich getestet und in Betrieb genommen: Die DB Regio AG hat bei Siemens 57 dreiteilige Züge vom Typ ­Mireo bestellt. Gebaut werden die Züge im Siemens-Werk in Krefeld. Die Mireos sollen ab 2020 im S-Bahn-Netz Rhein-Neckar eingesetzt werden.