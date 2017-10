Kreis Heinsberg.

An der Informationsmesse „50 Plus – Freude am Leben“ nehmen am kommenden Wochenende in der Kreisstadt Heinsberg rund 50 regionale Unternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Kanzleien, Verbände und Einrichtungen mit ihren Angeboten teil. Zum wiederholten Mal stehen die Aussteller für Informationen und Beratungen in der Realschule an der Schafhausener Straße bereit.