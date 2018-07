Kreis Heinsberg - Meister an der grünen Platte: Maximilian-Kolbe-Gymnasium holt Kreis-Titel

Kreis Heinsberg.

Das Kreisfinale der Schulen (WK IV) im Tischtennis, das in Wegberg ausgetragen wurde, stellte einige Anforderungen an die beteiligten jungen Sportler. Die Kinder mussten im ersten Teil einen Technik- und Koordinationsparcours mit vier Übungen absolvieren und danach mit ihren Mixed-Teams (zwei Mädchen und zwei Jungen) ein Tischtennisturnier in zwei Vierergruppen spielen.