Kreis Heinsberg.

Die Schüler aus der zwölften Klasse der Fachoberschule für Technik am Berufskolleg Ernährung – Sozialwesen – Technik in Geilenkirchen haben die Ergebnisse ihrer selbst organisierten Projektwoche präsentiert. Unter dem Motto „Meine Umwelt – unsere Energie“ hatten die 28 jungen Männer ein halbes Duzend Projekte vorbereitet und präsentierten diese in Form einer Messe im Forum der Schule.