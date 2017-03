Mehr als 200 Kinder schwimmen um den Kreismeistertitel

Kreis Heinsberg. 109 Mädchen und 95 Jungen machten mit: Die 42. Kreismeisterschaft der Grundschulen im Schwimmen wurde im Erka-Bad der Stadt Erkelenz ausgetragen. Unter der Leitung von Petra Hanßen, die im Amt für Bildung und Kultur der Heinsberger Kreisverwaltung für schulsportliche Veranstaltungen verantwortlich ist, wurden 16 Wettkämpfe mit 59 Läufen und 317 Starts absolviert.

Mit von der Partie waren insgesamt 18 Grundschulen aus dem Kreisgebiet, von denen sich immerhin acht in die Meisterliste eintragen durften. Gleich vier Titel errang die Franziskus-Schule Erkelenz. Dreimal war die Erich-Kästner-Schule Wegberg erfolgreich. Jeweils zwei erste Plätze verbuchten der Grundschulverbund Grebben-Schafhausen, die Katholische Grundschule Arsbeck und die ­Kastanienschule Rath-Anhoven. Und jeweils einmal in der Meisterliste vertreten waren die GGS Am Beeckbach Beeck, die Michael-­Ende-Schule Ratheim und die Mühlenbachschule Baal.

Bei den Staffelwettbewerben gab es für die besten Staffeln Wanderpokale zu gewinnen. Die ersten drei Platzierten der jeweiligen Altersklassen in den Einzelwettbewerben erhielten zudem Sachpreise in Form von Kinder- und Jugendbüchern.

Mixed-Staffel – 4 x 50 Meter Brust – Jahrgang 2005 und jünger: 1. Franziskus-Schule Erkelenz 3:41,41 Minuten, 2. Erich-Kästner-Schule Wegberg 3:41,84, 3. Kastanienschule Rath-Anhoven 3:48,33.

Jungen – 50 m Freistil – Jahrgang 2009 und jünger: 1. Julius Bodenburg, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:42,27, 2. Hannes Eßer, Michael-Ende-Schule Ratheim, 1:00,47, 3. Alexej Steinnagel, Nysterbach-Schule Lövenich, 1:07,65.

Mädchen – 50 m Freistil – Jahrgang 2009 und jünger: 1. Jette Dohmen, GSV Grebben-Schafhausen, 0:58,63, 2. Greta Engels, GSV Grebben-Schafhausen, 0:58,77, 3. Emily Marx, Mühlenbachschule Baal, 1:05,96.

Jungen – 50 m Freistil – Jahrgang 2008: 1. Mert Vahit ­Kazar, Erich-Kästner-Schule Wegberg, 0:43,49, 2. Tim Taschowski, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:47,56, 3. Gennady Schrainer, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:50,91.

Mädchen – 50 m Freistil – Jahrgang 2008: 1. Emilie Knein, Erich-Kästner-Schule Wegberg, 0:41,00, 2. Johanna Bodenburg, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:41,35, 3. Yara Decker, Erich-Kästner Schule Wegberg, 0:44,27.

Jungen – 50 m Freistil – Jahrgang 2007: 1. Yoshua Zorko, KGS Arsbeck, 0:42,81, 2. Nick Schestokat, EGS Schwanenberg, 0:44,48, 3. Justus Horn Justus, KGS Arsbeck, 0:45,31.

Mädchen – 50 m Freistil –- Jahrgang 2007: 1. Finja Siegert, Kastanienschule Rath-Anhoven , 0:35,38, 2. Naja Dorau, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:42,09, 3. Lia Marie Göbbels, Martinus-Schule Orsbeck, 0:42,94.

Jungen – 50 m Freistil – Jahrgang 2005/2006: 1. Armin Dedic, GGS Am Beeckbach Beeck, 0:47,97, 2. Tim Wehner, Erich-Kästner-Schule Wegberg 0:48,93, 3. Max van de Port, KGS Haaren, 0:49,06.

Mädchen – 50 m Freistil – Jahrgang 2005/2006: 1. Hannah Schröder Brandt, Michael-Ende-Schule Ratheim, 0:53,21, 2. Freja Smith, KGS Arsbeck, 0:53,39, 3. Charlotte Krallmann, Mühlenbachschule Baal, 0:54,10.

Jungen – 50 m Brust –- Jahrgang 2008: 1. Mathias Boers, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:56,25, 2. Tim Taschowski, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:56,59, 3. Marlon Reinartz, Mühlenbachschule Baal, 0:58,01.

Mädchen – 50 m Brust – Jahrgang 2008: 1. Emilie Knein, Erich-Kästner-Schule Wegberg, 0:49,68, 2. Johanna Bodenburg, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:52,15, 3. Yara Decker, Erich-Kästner-Schule Wegberg 0:55,85.

Jungen – 50 m Brust – Jahrgang 2007: 1. Oliver Wachtel, GSV Grebben-Schafhausen, 0:53,35, 2. Albert Schmidt, GSV Grebben-Schafhausen, 0:56,34, 3. Yoshua Zorko, KGS Arsbeck, 0:56,52.

Mädchen – 50 m Brust – Jahrgang 2007: 1. Finja Siegert, Kastanienschule Rath-Anhoven, 0:45,13, 2. Lia Marie Göbbels, Martinus-Schule Orsbeck, 0:53,53, 3. Mira Prinz, Sonnenscheinschule Heinsberg, 0:55,96.

Jungen – 50 m Brust – Jahrgang 2005/2006: 1. Elias Blase, KGS Arsbeck, 0:53,51, 2. Jannik Schröder, KGS Haaren, 0:53,97, 3. Maximilian Wilms, Kastanienschule Rath-Anhoven, 0:54,07.

Mädchen – 50 m Brust – Jahrgang 2005/2006: 1. Charlotte Krallmann, Mühlenbachschule Baal, 0:54,24, 2. Lilly Coersten, Franziskus-Schule Erkelenz, 0:58,40, 3. Leonie Wernke, KGS Arsbeck, 0:59,25.

Mixed-Staffel – 4 x 50 m Freistil – Jahrgang 2005 und jünger: 1. Franziskus-Schule Erkelenz 2:59,19, 2. Erich-Kästner-Schule Wegberg, 3:02,45, 3. KGS Arsbeck 3:33,03.