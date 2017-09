Sieger und Platzierte der „Best in Show“ und in der Kategorie „Liebhaber“

Die Sieger der „Best in Show“ waren auf Platz eins „Jelly von MaJa“, ein Glatthaar-Meerschweinchen mit dunklen Augen vom Zuchtkombinat van Dijk/Schop, auf dem zweiten Platz „Anaj von Henrichenburg“vom Kombinat Reinert und auf Platz drei „Piet Hein von El Niño“, ebenfalls vom Kombinat van Dijk/Schop.

In der Kategorie „Liebhaber“ ging Platz eins an das Kombinat Erdel und das Kurzhaar-Meerschweinchen ­„Vokuhila“. Auf Platz zwei landete „Coco“ von Stefanie Bahr. Den ­dritten Platz in dieser Kategorie ­belegte „Zimtwölkchen“ vom Kombinat Erdel.