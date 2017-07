Kreis Heinsberg. Marius Bentz ist zum neuen Vorsitzenden der Jungen Liberalen im Bezirk Aachen gewählt worden. Der 21-jährige gebürtige Geilenkirchener und jetzt in Aachen wohnende Maschinenbaustudent an der RWTH Aachen ist Nachfolger der Dürenerin Silke Harf. Beim Bezirkskongress in Aachen setzte sich Bentz mit seiner strukturellen Neuausrichtung und überzeugenden Wahlkampfideen durch.

„Auch für uns Junge Liberale bleibt das wichtigste Ziel der nächsten Monate der Wiedereinzug in den Bundestag. Denn wir brauchen wieder eine starke Stimme für Bürgerrechte, persönliche Freiheit und ein konsequentes Vorantreiben der Digitalisierung in unserem Land“, so Bentz.