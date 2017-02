Manes Meckenstock gastiert in Geilenkirchen

Kreis Heinsberg. Der Düsseldorfer Kabarettist Manes Meckenstock kommt nach Geilenkirchen und eröffnet mit seinem Gastspiel in diesem Jahr die Kabarettreihe, die von der Stadt Geilenkirchen in Zusammenarbeit mit der Volksbank Heinsberg angeboten wird.

Meckenstock präsentiert sein brandneues Programm „Lott jonn! oder als das Würstchen Huppsi machte...“ am Freitag, 24. März, um 20 Uhr in der Aula der Geilenkirchener Realschule. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind erhältlich unter anderem in den Servicestellen des Zeitungsverlages Aachen sowie bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen.