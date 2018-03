Kreis Heinsberg - Lutz Braunöhler leitet weiter den Katholikenrat

Beratung für von Gewalt bedrohte Frauen

Karoline Steffens, Geschäftsführerin des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer Region Heinsberg, teilte bei der Vollversammlung des Katholikenrates mit, dass die nachgehende Beratung von Frauen nach Aufenthalt in einem Frauenhaus nun offen ist für alle Frauen, die von physischer oder psychischer Gewalt bedroht oder betroffen seien. Informationen gibt es unter Telefon 0700/10010022 per E-Mail an frauenberatung@skfm-region-hs.de oder unter www.skfm-region-hs.de.