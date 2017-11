Kreis Heinsberg - Lebenshilfe-Werkstatt: Auch Schwimmen ist angesagt

Kreis Heinsberg.

In allen vier Betrieben der Lebenshilfe-Werkstatt für behinderte Menschen werden regelmäßig zahlreiche Sport-, Therapie-, Bildungs- und Kulturangebote (wie Walken , Rollstuhlsport, Rückenschule oder Aerobic) realisiert, um Menschen mit Behinderung individuell zu fördern und im Sinne der Inklusion eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.