Kreis Heinsberg.

Das Apfelfest der Lebenshilfe lockte Jung und Alt zum Werkstattbetrieb drei der Lebenshilfe in der Kreisstadt Heinsberg an der Borsigstraße. Besonders Kindergartenkinder waren in großer Zahl vor Ort. Die Kinder staunten über viele Tonnen Äpfel in den großen Kisten.