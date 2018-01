Selfkant/Gangelt - Kurs für bewusstes und achtsames Leben im Alltag

Frühstückseinladung: Gemeinsam und nicht einsam

Die Evangelische Kirchengemeinde Gangelt, Selfkant, Waldfeucht lädt zum gemeinsamen Frühstück in das Gemeindezentrum Friedenskirche ein, und zwar am Donnerstag, 15. Februar, und am Donnerstag, 15. März, von 9 bis 11 Uhr.

Zu diesem Frühstück gehört es, zu reden, zu lachen und sich auszutauschen. Jung und Alt sollen ins Gespräch kommen und es sich für einige Stunden einfach gut gehen lassen. Leben wie „Gott in Frankreich“ könne man auch im Gemeindezentrum der Friedenskirche, verheißt die Einladung.

Um eine Anmeldung bis zum 12. Februar im Gemeindebüro wird gebeten, entweder telefonisch,

Telefon 02454/2650, per E-Mail, ev.kgm.gangelt@t-online.de, oder über die Homepage www.evkg-gangelt.de.