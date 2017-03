Kurden demonstrieren im Kreis Heinsberg Letzte Aktualisierung: 20. März 2017, 15:12 Uhr

Kreis Heinsberg. In drei Städten im Kreis Heinsberg werden am Dienstag und Mittwoch Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Ermordung jesidischer Kurden im Nordirak stattfinden. Als erstes ist am Dienstag der Erkelenzer Ziegelweiher an der Reihe, später der Heinsberger Bahnhof, am Mittwoch der Geilenkirchener Bahnhof.