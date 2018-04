Kreis Heinsberg - Kunstverein zeigt Arbeiten der Künstlerin Ji-Hyun Bae

Kreis Heinsberg. Die koreanische Künstlerin Ji-Hyun Bae (Objekte/Installation) stellt von Sonntag, 15. April, bis Sonntag, 6. Mai, beim Kunstverein Region Heinsberg unter dem Thema „Der Spiegel der Königin“ Arbeiten aus.

Die Künstlerin studierte von 1985 bis 1989 Freie Malerei an der Kyung-Hee Universität, in Seoul und von 1989 bis 1998 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. A. R. Penck. Ji-Hyun Bae lebt und arbeitet in Düsseldorf.

In den Objekten der Ausstellung beim Kunstverein, Horster Hof 1 in Heinsberg-Unterbruch, tritt immer wieder ein ähnliches Sujet in unterschiedlichen Zusammenhängen auf: Kleider und Bekleidungen, gepaart mit Kugelvariationen, auf denen die Erdteile silhouettenhaft dargestellt sind, fordern den Betrachter zu Assoziationen heraus.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 15. April, um 11.30 Uhr eröffnet. Öffnungszeiten sind sonntags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung.