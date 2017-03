Kunstverein startet 2017 mit Gereon Heil

Kreis Heinsberg.

Der Kunstverein Region Heinsberg startet ins Jahr 2017 mit der Ausstellung „Farb-Schatten-Gestalten“: Gezeigt wird Malerei von Gereon Heil, der in Uetterath lebt und arbeitet. Die Eröffnung findet am kommenden Sonntag, 5. März, um 11.30 Uhr in Unterbruch (Horster Hof) statt.