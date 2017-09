Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung „Unlimited – Kunst in der Fabrik“ mit Werken von elf Künstlern aus drei Ländern ist im Bizz-Park in Oberbruch an der Boos-Fremery-Straße 62 (Tor 1) auch an den beiden kommenden Wochenenden zu sehen: 16./17. und 23./24. Septenber, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.