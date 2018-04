42 geöffnete Ateliers

und 22 Ausstellungen

Mit 64 Stationen wartet die Kunsttour im Kreis Heinsberg in diesem Jahr auf. 42 Ateliers öffnen am Sonntag, 6. Mai,ihre Pforten von 11 bis 18 Uhr für alle Interessierten. Und 22 Ausstellungen sind zu sehen.

Einige Ateliers, Galerien und Ausstellungsorte sind auch schon am Samstag, 5. Mai, geöffnet. Darüber informiert die Internetseite, die zu finden ist unter www.kunsttour-hs.de. Zudem ist ein Flyer erhältlich in den Rathäusern und in der Kreisverwaltung, in den Kundencentern der NEW und in den Filialen der Kreissparkasse.

Unterstützt wird die Kunsttour von Kreissparkassen-Kunststiftung und NEW, Minkenberg Medien aus Heinsberg-Karken sowie von unserer Zeitung als Medienpartner.