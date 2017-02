Künstler-Forum eröffnet das Ausstellungsjahr 2017

Kreis Heinsberg. Eine vielseitige Ausstellung zum Thema „Lebenskreise“ eröffnet die Ausstellungsreihe 2017 des Künstler-Forums Schloss Zweibrüggen vom 5. März bis 2. April im Schloss Zweibrüggen in Übach-Palenberg.

Öffnungszeiten vom 5. März bis 2. April Öffnungszeiten sind vom 5. März bis zum 2. April jeweils an den Sonntagen von 11 bis 18 Uhr und jeden Montag von 16 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unterstützt wird die diesjährige Ausstellungsreihe und somit auch die aktuelle Ausstellung von der Sparkassen-Kunststiftung der Kreissparkasse Heinsberg sowie der Volksbank Heinsberg eG. Die Künstlerinnen Rita Gehlen-Marx, Erika Giegla und Wiltrud Laser-Mauder, Mitglieder des Künstler-Forums Schloss Zweibrüggen, präsentieren ihre Arbeiten zu ihrem Thema. Jede von ihnen zeigt ihre eigene Anschauung – global gesehen oder auf die eigenen Biografien zurückgeführt.

Natur als Impulsgeberin

Rita Gehlen-Marx lebt und arbeitet in ihrem Heimatort Wassenberg und unterhält dort ihr eigenes Atelier. Seit mehr als 40 Jahren befasst sich Gehlen-Marx mit der uralten Kunst des Malens auf dem Träger Seide. Ihre Bilder sind häufig von der Natur als Impulsgeberin geprägt und werden zu einem Entwurf oder einer Bildidee aufgebaut, verdichtet. Sie orientiert sich in ihrem Schaffensprozess an dem Motto: „Im Kreislauf der Schöpfung ist erneuernde Lebenskraft auch im Kleinsten eingebettet.“

Erika Giegla, geboren in Geilenkirchen, befasst sich seit ihrem Studium der Sonder- und Kunstpädagogik mit der Malerei in Acryl und Mischtechniken auf Leinwand, Holz und Papier. Farbe und Licht bestimmen vornehmlich ihre Malerei. In ihren Bildern geht es meist um die Erschaffung einer eigenen Welt. Die Wahrnehmung führt zu einer spontan angelegten Malerei oder zu einer Idee, die weiter verfolgt wird, bis die Bildführung den gestellten Ansprüchen gerecht wird. Bilder erschließen sich selten auf den ersten Blick, das Bild hinter dem Bild ist oftmals maßgebend. Meist werden Stimmungen wiedergegeben, wobei Verbindungen mit Landschaften, Menschen und der Natur möglich sind. Farb- und Formimpulse schaffen eigene Bildwelten. Für Giegla bedeutet das Thema „Lebenskreise“, dass jedes Individuum ein speziell auf sich abgestimmtes Leben involviert.

Wiltrud Laser-Mauder absolvierte nach einer Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin ein Studium an der Akademie in Maastricht (NL) in der Fachrichtung Grafik. Sie hat eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin und studierte zusätzlich Bildhauerei an der Akademie in Genk (B). Ihre Malerei ist daher nur ein Schwerpunkt ihrer gestalterischen Arbeit. Es entstehen auch plastische Arbeiten in Ton und Bronzeguss und besonders in dem für die Bildhauerei ungewöhnlichen Material Papier. Dazu kommen Installationen in verschiedenen Materialien. Sie bearbeitet also ein breit angelegtes Feld in verschiedenen Gebieten der bildenden Kunst.

„Lebenskreise“ sind für Wiltrud Laser Lebenszyklen. Veränderungen und Prozesse. Leben und Tod und Leben. Dabei bezieht sie sich auf die Natur, die für sie das Zentrum des Lebens ist. Der Mensch als Teil der Natur. Das Material „Verbranntes Papier“ ist für sie das ideale Ausdrucksmaterial und Träger ihrer Vorstellung.

Um 11 Uhr geht es los

Die Ausstellung „Lebenskreise“ beginnt mit der Vernissage am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr im Schloss Zweibrüggen. Der Vorsitzende des Künstler-Forum Schloss Zweibrüggen, Prof. Dieter Crumbiegel, und Wolfgang Jungnitsch, Bürgermeister der Stadt Übach-Palenberg, werden die Begrüßung der Gäste und der Künstler vornehmen. Die Einführung in die Werke und die Arbeiten der ausstellenden Künstler wird die bekannte Aachener Kunsthistorikerin Dr. Dagmar Preising halten. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Eva-Stefanie Mosburger-Dalz.