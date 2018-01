Kreis Heinsberg.

Nach Erkelenz (2011 und 2017), Heinsberg-­Karken (2012), Waldfeucht-Braunsrath (2013), Geilenkirchen-Würm (2014 und 2016) und Heinsberg-Oberbruch (2015) steigt die Sportgala des Kreissportbundes Heinsberg 2018 erstmals in Wegberg: Das Forum an der Burgstraße wird am Samstag, 28. April, der Schauplatz sein.