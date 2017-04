Kreis Heinsberg.

Es war wieder einmal „ein großes Fest der Familie des Sports“, wie es Ronnie Goertz, der Vorsitzende des Kreissportbundes Heinsberg, treffend formulierte: In einer fast fünfstündigen Veranstaltung in der ausverkauften Erkelenzer Stadthalle – in gewohnt souveräner und kesser Manier moderiert von Okka Gundel – wurden am Samstagabend bei der siebten KSB-Sportgala erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler geehrt sowie herausragende ehrenamtliche Kräfte ausgezeichnet.