Kreis Heinsberg - Kreuz Bube trumpft wieder auf

Kreis Heinsberg. Im Pfarrheim von Wegberg-Tüschenbroich haben die Skatfreunde Tüschenbroich 1 am zweiten Spieltag in der 2. Skat-Kreisliga die Teams von Skatfreunde Tüschenbroich II, Kreuz Bube Kirchhoven I, Kreuz Bube Kirchhoven II und Neuling SC Myhl III empfange.

Die Tageswertung: 1. Kreuz Bube Kirchhoven I, 6:2 Wertungspunkte / 8329 Spielpunkte; 2. Kreuz Bube Kirchhoven II, 6:2/7853; 3. SC Myhl III, 4:4/7948; 4. Skatfreunde Tüschenbroich II, 3:5/6978; 5. Skatfreunde Tüschenbroich I, 1:7/5805.

Die besten Einzelspieler des Tages: 1. Otto Kliemt, Kreuz Bube Kirchhoven II, 2642 Spielpunkte; 2. Achim Schneider, SC Myhl III, 2370; 3. Franz Lentzen, Kreuz Bube Kirchhoven I, 2330; 4. Peter Kokalj, SC Myhl III, 2276; 5. Josef Offermanns, Kreuz Bube Kirchhoven I, 2257; 6. Josef Czinczoll, Kreuz Bube Kirchhoven II, 2133.

Die Tabelle der 2. Kreisliga nach dem zweiten Spieltag: 1. Kreuz Bube Kirchhoven II (Otto Kliemt, Hubert Knoben, Josef Knoben, Josef Czinczoll) 13:3 Wertungspunkte /16771 Spielpunkte; 2. Skatfreunde Tüschenbroich I 8:8/14674; 3. SC Myhl III, 7:9/15207; 4. Kreuz Bube Kirchhoven I, 7:9/14823; 5. Skatfreunde Tüschenbroich II, 5:11/14012.

Die Einzelgesamtwertung nach zwei Spieltagen (nach Platzierungsziffer): 1. Otto Kliemt, Kreuz Bube Kirchhoven II, 138; 2. Peter Kokalj, SC Myhl III, 139; 3. Dieter Dohmen, Skatfreunde Tüschenbroich II, 145; 4. Franz Lentzen, Kreuz Bube Kirchhoven I, 146; 4. Achim Schneider, SC Myhl III, 146; 6. Hermann Josef Gerards, Skatfreunde Tüschenbroich I, 148.

Der dritte Spieltag der 2. Kreisliga findet am Montag, 9. April beim Skatclub Kreuz Bube Kirchhoven I in der Gaststätte Bodens in Kirchhoven statt.