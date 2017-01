Kreissparkasse Heinsberg sieht sich gut aufgestellt Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2017, 18:25 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Kreissparkasse Heinsberg zeigte sich am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz in ihrer Hauptstelle in Erkelenz zufrieden mit der geschäftlichen Entwicklung im vergangenen Jahr.