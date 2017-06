Beitrag zum Gemeinwesen: 45,575 Millionen Euro

Mit 45,575 Millionen Euro beziffert die Kreissparkasse Heinsberg ihren Beitrag zum Gemeinwesen im vergangenen Jahr. Diese Summe teilt sich auf in ertragsabhängige Steuerzahlungen in Höhe von 5,382 Millionen Euro, Löhne und Gehälter mit einem Gesamtbetrag von 30,201 Millionen Euro, Spenden, Sponsoring und Zweckerträge mit 1,810 Millionen Euro, Auftragsvergaben an ­regionale Unternehmen mit einem Volumen von 7,182 Millionen Euro sowie Ausschüttungen an Träger in Höhe von 1,0 Millionen Euro (800.000 Euro für den Kreis Heinsberg und 200.000 Euro für die Stadt Erkelenz).