Kreis Heinsberg.

„Ich mach irgendwas mit Freiheit“: Dies haben die Jungen Liberalen in gelben Lettern auf pinkfarbene Kapuzenpullis drucken lassen. Beim Kreiskongress der Jungen Liberalen (JuLis) im Restaurant Altstadt-Treff in Heinsberg-Oberbruch wurden die Pullis präsentiert. Lukas Kamp wird die Kreis Heinsberger JuLis als neuer und alter Vorsitzender in den Wahlkampf führen.