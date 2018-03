Kreis Heinsberg - Kreisjägerschaft warnt vor Wildwechsel

Kreis Heinsberg. Meist passieren sie in der Dämmerung: Unfälle zwischen Wild und Autofahrern führen jährlich zu etwa 20 Verkehrstoten, viel Tierleid und etwa 680 Millionen Euro Sachschäden.

Auch im Kreis Heinsberg kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, warnte jetzt die Kreisjägerschaft Heinsberg. „Die Morgen- und Abendstunden, zur Zeit des Berufsverkehrs, sind besonders gefährlich“, erklärte Dr. Heiner Breickmann, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, „wenn das Wild zwischen seinen Einständen im Wald und den Wiesen wechselt, um Futter zu suchen.“

Autofahrer sollten daher besonders achtsam fahren. Ein Zusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit könne verheerende Folgen haben. „Ein Reh von nur 20 Kilogramm hat bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h ein Auftreffgewicht von fast einer halben Tonne“, erläuterte Breickmann, „so kann ein Unfall schnell tödliche Folgen für die Insassen haben.“

An besonders gefährdeten Bereichen seien Warnschilder aufgestellt. Komme es trotz aller Vorsicht zu einem Zusammenstoß, müsse die Polizei vom Fahrer benachrichtigt werden. Dies gelte auch dann, wenn das Wild geflüchtet sei. Die Polizei werde dann den örtlichen Jäger informieren. Die Tiere würden bei einem Crash oft schwere innere Verletzungen erleiden.

Um unnötige Qualen zu verhindern, veranlasse der zuständige Jäger dann eine sogenannte Nachsuche. „Dafür haben wir speziell ausgebildete Hunde, mit ihnen können wir auch ohne Spuren von Blut das verletzte Stück Wild finden“, so Breickmann. Fahrzeugführer seien rechtlich verpflichtet, die Polizei zu verständigen. Wer dies in Nordrhein-Westfalen bei einem ­Verkehrsunfall mit Paarhufern – Reh, Wildschwein oder Mufflon und die drei in NRW vorkommenden Hirscharten – nicht tue, begehe eine Ordnungswidrigkeit.

Die Kreisjägerschaft Heinsberg rät, um Wildunfälle zu verhindern:

Fahrbahnränder genau beobachten!

Wildwechselschilder beachten!

Sicherheitsabstand einhalten!

Bei Anblick eines Rehs mit weiterem Wild rechnen!

Wenn Wild auf die Straße wechselt, rät die Kreisjägerschaft:

Geschwindigkeit reduzieren, hupen, abblenden!

Nachfolgenden Verkehr beachten!

An den eigenen Schutz denken!

Sei eine Kollision nicht zu verhindern, sei ein frontaler Zusammenstoß ungefährlicher als ein Seitenaufprall gegen einen Baum!

Wenn es zu einem Unfall komme und ein Tier angefahren oder überfahren worden sei: