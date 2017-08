Kreis soll zur Energie- und Klimaschutzregion werden Letzte Aktualisierung: 27. August 2017, 19:48 Uhr

Kreis Heinsberg. Der Kreis Heinsberg will bei der Erstellung eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts möglichst viele Bürger beteiligen. So kann jeder interessierte Bewohner des Kreisgebietes an einer Online-Befragung teilnehmen, die in diesen Tagen freigeschaltet wurde und bis zum 12. November läuft.