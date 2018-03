Kreis Heinsberg - Krankenhäuser im Kreis Heinsberg kämpfen gegen Grippewelle

Kreis Heinsberg. Das Würselener Rhein-Maas Klinikum muss den Kreißsaal schließen, auch das Stolberger Krankenhaus meldet wegen der Grippewelle eine angespannte Personalsituation. Wir haben nachgefragt, wie die Lage im Kreis Heinsberg aktuell ist.

„Wir haben ebenfalls einen hohen Krankenstand“, sagt Tobias Kolen von der Geschäftsleitung des Städtischen Krankenhauses Heinsberg. „Aber wir können glücklicherweise alle Stationen belegen.“ Er klopft rasch auf Holz. Das Patientenaufkommen sei sehr hoch. „Die Innere und die Chirurgische Abteilung sind zu 100 Prozent ausgelastet“, sagt er. Es müssten Notbetten dazu geschoben werden. Das hat dazu geführt, dass sich das Heinsberger Krankenhaus in einigen Nächten vom Notdienst hat abmelden müssen. Das heißt, dass der Rettungsdienst Patienten zu anderen Krankenhäusern bringen soll.

Allerdings sieht es in den Krankenhäusern in Erkelenz und Geilenkirchen nicht viel anders aus, weiß Kolen. Und so müssen die Krankenhäuser gewichten: die lebensbedrohlichen Notfälle zuerst. Das führt oft zu langen Wartezeiten für die anderen Patienten. „Das ist unangenehm, aber es geht nicht anders.“ Viele Patienten haben Verständnis dafür, aber nicht alle. Vor allem nachts, wenn nur ein zwei Ärzte auf der Station seien, müssen die Patienten viel Geduld aufbringen.

Roland Brudermanns, Verwaltungsdirektor des Geilenkirchener St.-Elisabeth-Krankenhauses, hat Mitarbeiter mit schniefenden Nasen gesehen und weiß von einigen Krankmeldungen. Die aber hätten keine großen Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb, sagt er. Manche von grippalen Infekten Betroffene hätten kurzfristig den Dienst getauscht oder würden trotz Erkrankung arbeiten. In der Urlaubszeit, gesteht Brudermanns, hätte solch eine Grippewelle allerdings viel gravierendere Auswirkungen.