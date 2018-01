Waldfeucht-Haaren.

Weit in die Zukunft blickte Präsident Olaf Regnery beim inzwischen 30. Weihnachtskonzert des Musikvereins Haaren in der Selfkanthalle. „Im Jahre 2087 werden wir unser hundertstes Konzert spielen“, sagte er und schmunzelte in Richtung Publikum, das dafür gesorgt hatte, dass in der Halle wirklich jeder Platz besetzt war.