KoKoBe lädt zu einem Tag der offenen Tür ein

Kreis Heinsberg. Im Rahmen des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung lädt die Koordinierung-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) für den Kreis Heinsberg – ein Beratungsangebot für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen – zu einem Tag der Offenen Tür am Mittwoch, 3. Mai, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr in die neuen Räumlichkeiten in Heinsberg an der Apfelstraße 33a ein.

Unter dem diesjährigen Protesttags-Motto der Aktion Mensch „Wir gestalten unsere Stadt“ möchte die KoKoBe mit einem Aktions- und Informationsstand vor dem Büro die Begegnung, den Dialog und das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in Heinsberg ermöglichen und fördern. Ebenso soll durch die Aktion für die Themen Barrierefreiheit und Teilhabe in der Stadt sensibilisiert werden. Alle Interessierten sind eingeladen, an diesem Tag das Beratungsangebot und die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen.

Seit 2005 setzen Katharina Kasper ViaNobis und Lebenshilfe Heinsberg in Verbundpartnerschaft die KoKoBe für den Kreis Heinsberg um. Neben den beiden bisherigen Büro-Standorten in Hückelhoven und in Oberbruch, die auch weiterhin bestehen bleiben, soll durch die weitere Anlaufstelle in der Kreisstadt noch mehr Service und Bürgernähe in der Beratung für Menschen mit Behinderungen angeboten werden.