Kreis Heinsberg - Kleidersammler sind wieder im Kreis unterwegs

Kreis Heinsberg. Die Kleidersammlung des Deutschen Roten Kreuzes im Nordkreis wird am Samstag, 14. April, ab 8.30 Uhr in den Straßen von Erkelenz, Wegberg und Hückelhoven mit den umliegenden Ortschaften stattfinden.

„Neben tragbarer oder beschädigter Oberbekleidung und Unterwäsche können auch Textilien wie Handtücher, Bettzeug sowie Schuhe abgegeben werden“, sagt Koordinator Hardy Hausmann, der die Sammlung mit den Kreisbereitschaftsleitern Jürgen Zoons und Heinz Grevenrath organisiert, „Kinderkleidung und -schuhe sind ebenfalls erwünscht.“

Besonders gut erhaltene Ware will das DRK in den Kleiderstübchen an der Erkelenzer Kreisgeschäftsstelle, Zur Feuerwache 8, sowie im Heinsberger „Kristallisationspunkt“ (KAI), Rudolf-Diesel-Straße 19, anbieten.

Überschüsse werden laut Hausmann von zertifizierten Partnern sortiert und weiterverwendet. Die beschädigte Kleidung diene als wertvoller Rohstoff für Materialien, die beispielsweise als Füll- und Dämmstoffe verwendet werden.

Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen unmittelbar dem DRK zugute, das mit ihnen seine Arbeit mitfinanziert. Satzungsgemäße Aufgaben, die durch den Erlös unterstützt werden, sind die Unterstützung des Katastrophenschutz, Sanitätsdienste, Begleitung von hilfsbedürftigen Menschen und Quartiersentwicklung.

„In den vergangenen Jahren haben uns das Technische Hilfswerk (THW), die Kinderkrebshilfe Ophoven und Firmen geholfen“, so Hausmann. „Innerhalb des DRK-Kreisverbandes waren ebenfalls viele Freiwillige im Einsatz und es brachten sich Jugendrotkreuz und Schulsanitätsdienst mit ein.“ Für einen reibungslosen Ablauf des Sammelns, das garantiert bei jedem Wetter stattfindet, gibt Hardy Hausmann Tipps. So empfiehlt er, die Säcke morgens rauszustellen, damit sie nicht tags zuvor in die Hände von Unbefugten gelangen können.

Falls dem Spender nur gängige Tüten zur Verfügung stehen, kann er sie entsprechend gekennzeichnet nutzen.

Zusätzlich zur Abholung gibt es die Möglichkeit, die Spenden zwischen 9 und 15 Uhr bei den Verladestellen abzugeben: DRK-Kreisgeschäftsstelle, Zur Feuerwache 8 in Erkelenz, oder DRK-Heim, Rheinstraße 103 in Hückelhoven.

Die Sammlung im Südkreis findet dann Anfang Mai statt. Weitere Infos gibt es bei Hardy Hausmann unter Telefon 0151/22280056.