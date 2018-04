Selfkant.

Die Mitgliederversammlung der Kinderhilfe Selfkant in der Waldschänke Neiß in Süsterseel zeigte deutlich, dass der Verein für vorbildliches Engagement steht. In der Region wird das geschätzt und unterstützt. In den Gemeinden Selfkant und Gangelt setzt sich die Kinderhilfe extrem für schwerst- und krebskranke Kinder ein.