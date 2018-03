Kreis Heinsberg.

Rund 32 000 Bäume, gepflanzt von mehr als 1800 Schülerinnen und Schülern in der Grenzregion – und in diesem Jahr kamen noch einmal 2000 Setzlinge hinzu. Das ist die Bilanz nach dem 25. Internationalen Baumpflanztag. Rund 90 Mädchen und Jungen der Katholischen Grundschule Arsbeck-Wildenrath und der Basisschool ‘t Kempke aus dem niederländischen St. Odiliënberg waren diesmal in Herkenbosch aktiv.